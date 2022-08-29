Ищем хозяев. В мурманский магазин залетел необычный гость

Попугай залетел в магазин в Росте. Фото: vk.com/myrosta51

В Мурманске ищут владельцев желто-зеленого попугая, который залетел в один из магазинов в Росте.

- Чей попугай? Поймали по адресу Лобова, 26, - сообщили сотрудники торговой точки в паблике "Моя Роста" (12+).

Напомним: в начале июня в Кандалакше от хозяев сбежал енот, его нашли сидящим на дереве.

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