Андрей Чибис: «Старший матрос Ярослав Дулепов встал на защиту мирного населения Луганской и Донецкой Республик»

Ярослав Дулепов погиб во время спецоперации.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще одного военнослужащего из Мурманской области во время спецоперации.

- Старший матрос Ярослав Дулепов проявил мужество и храбрость, выполняя воинский долг перед Отечеством. Принимая участие в специальной военной операции, он дал бой неонацзму, встал на защиту мирного населения Луганской и Донецкой Республик. Ярослав погиб как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Светлая память, - написал Андрей Чибис у себя на странице в "ВКонтакте".

Напомним: в начале недели стало известно о трех погибших на Украине военнослужащих из Заполярья.

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