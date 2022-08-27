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Политика27 августа 2022 6:29

Андрей Чибис: «Старший матрос Ярослав Дулепов встал на защиту мирного населения Луганской и Донецкой Республик»

Старший матрос из Мурманской области погиб во время спецоперации на Украине
Есения ДОБРОНРАВОВА
Ярослав Дулепов погиб во время спецоперации.

Ярослав Дулепов погиб во время спецоперации.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще одного военнослужащего из Мурманской области во время спецоперации.

- Старший матрос Ярослав Дулепов проявил мужество и храбрость, выполняя воинский долг перед Отечеством. Принимая участие в специальной военной операции, он дал бой неонацзму, встал на защиту мирного населения Луганской и Донецкой Республик. Ярослав погиб как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Светлая память, - написал Андрей Чибис у себя на странице в "ВКонтакте".

Напомним: в начале недели стало известно о трех погибших на Украине военнослужащих из Заполярья.

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