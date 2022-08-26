Трем жителям Мурманской области понадобилась помощь врачей после укусов клещей

Все пострадавшие не были привиты от клещевого энцефалита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последнюю неделю трое жителей Мурманской области пострадали из-за укусов клещей. Таким образом, с марта 2022 года за помощью к врачам из-за такой проблемы обратились 37 человек.

- Все обратившиеся лица вернулись из отпуска, укусы клещами произошли в момент пребывания на территории Республик Карелии, Крыма, Чувашии, Краснодарского и Пермского краев, Брянской, Вологодской, Воронежской, Московской, Тамбовской, Тверской, Свердловской областей. Основная часть обратившихся лиц пострадали от укусов клещей в Республике Карелия, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора Мурманской области.

Все пострадавшие не были привиты от клещевого энцефалита.

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