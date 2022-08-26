Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Мурманской области составил 70% за неделю

В Мурманской области регистрируют все больше новых случаев заражения COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области регистрируют все больше новых случаев заражения COVID-19. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона, темп прироста заболеваемости коронавирусом регионе составляет каждую неделю 70%.

- В большинстве случаев болезнь протекает в форме, которая не требует госпитализации, – в виде ОРВИ или бессимптомно, – рассказала "АиФ-Мурманск" заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Марина Ермакова. – Однако для тех, кто не привит от коронавируса и не болел им, то есть те, у кого отсутствует иммунитет, а также для лиц старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, вирус представляет опасность.

В правительстве Мурманской области ситуацию с COVID-19 в регионе оценивают как стабильную, но призывают сохранять настороженность.

Напомним: в Заполярье начала поступать вакцина от гриппа, вакцинацией планируют охватить свыше 300 тысяч северян.

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