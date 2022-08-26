Житель Мурманска украл из магазина 10 банок мясных консервов

Мужчина пытался пронести в своем рюкзаке мимо кассы 10 банок мясных консервов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22-летнего безработного мурманчанина задержали за кражу в магазине. Мужчина пытался пронести в своем рюкзаке мимо кассы 10 банок мясных консервов.

Сначала северянин зашел в торговую, сделав вид, что намеревается что-то купить. А потом, думая, что его никто не видит, спрятал товар.

- Работник магазина заметил, что мужчина не оплачивает товар, остановил его голосом. Но злоумышленник, не обращая внимания, выбежал из помещения и скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Вора нашли по "горячим следам", также каждый его шаг записали камеры видеонаблюдения в торговом зале. Стоимость украденных консервов оценили в 3 тысячи рублей. К моменту задержания мурманчанин успел продать товар прохожему, а деньги потратить.

Ему грозит до четырех лет лишения свободы, сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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