Сбитого под Североморском лисенка выпустили на волю

Травмы у детеныша оказались не опасными, и почти за неделю он оправился. Фото: Лиза Титова

На прошлой неделе под Североморском неизвестный водитель сбил лисенка и бросил его умирать на дороге. К счастью для малыша, его нашли волонтеры, которые взялись его выходить.

Травмы у детеныша оказались не опасными, и почти за неделю он оправился. После того, как ветеринар дал разрешение, волонтеры выпустили лисенка на волю.

- Осмотрели еще раз глаза нашего Фокса Сафонова, приняли решение о возвращении в естественную среду обитания. Сегодня отвезли малыша и выпустили на волю, - сообщили 25 августа в "Группе волонтеров Лизы Титовой" (16+).

Напомним: у дороги на аэропорт "Мурманск" ходит медведь.

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