Стало известно, что будет вместо закрывшегося магазина в здании "Атлантики" в Мурманске

Зимой в здании бывшего кинотеатра "Атлантика" открылся магазин "Вкусвилл", но уже летом он закрылся. Фото: Администрация города Мурманска

Зимой в здании бывшего кинотеатра "Атлантика" открылся магазин "Вкусвилл", но уже летом он закрылся. На днях северяне заметили, что в освободившемся помещении идут работы. Оказалось, что там разместится развлекательный парк для всей семьи "Территория отдыха «Атлантика»".

- Здесь расположатся большая игровая зона с батутами для взрослых и детей, ниндзя-парком и скалодромом, зона интерактивных игр, детская игровая зона, ресторан-бургерная и фудкорт, - рассказал глава Мурманска Игорь Морарь. - Важно, что внешний облик любимого мурманчанами здания сильно не изменится – фасады освежат и покрасят, но глобальных изменений не планируется. Конструкция на крыше, которая сейчас представляет из себя заржавевшую надпись «кинотеатр "Атлантика", будет демонтирована, ее заменят на современные световые буквы, при этом концепция вывески останется прежней.

Напомним: на форуме "Среда для жизни" архитектор из Мурманска Екатерина Агеенко представила премьер-министру России Михаилу Мишустину проект контейнер-холла в Мурманске.

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