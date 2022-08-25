В Мурманске ищут очевидцев смертельного ДТП с участием байкера

Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам 8 (8152)40-69-54, 8 (8152) 43-11-15, 8-963-359-04-46. Фото: https://vk.com/murmansk_dtp

В УГИБДД по Мурманской области просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП, которое случилось около 23.30 27 июля в Первомайском округе Мурманска. Тогда в свой день рождения погиб 40-летний байкер.

- Водител Honda двигался со стороны улицы Планерной в сторону Нагорного проезда, опрокинулся и наехал на металлическое дорожное ограждение, - уточнили в Госавтоинспекции.

Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам 8 (8152)40-69-54, 8 (8152) 43-11-15, 8-963-359-04-46. Ранее очевидцев искали знакомые погибшего.

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