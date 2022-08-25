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Происшествия25 августа 2022 9:02

В Мурманской области пограничники задержали браконьеров с 221 килограммом камчатского краба

Стоимость продукта оценили на 6 миллионов рублей
Есения ДОБРОНРАВОВА
Сейчас в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

Сейчас в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

В Мурманской области задержали группу браконьеров, мужчины успели выловить камчатского краба на 221 килограмм, разделать его и расфасовать по 82 брикетам. Стоимость товара оценивается в 6 миллионов рублей.

- В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий у выявленных лиц кроме крабового мяса изъяли композитную лодку, подвесной лодочный двигатель, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Стоимость товара оценивается в 6 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

Стоимость товара оценивается в 6 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

Сейчас в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также им грозят уголовные дела за незаконный вылов водных биологических ресурсов.

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