Дорогу на Териберку перекрыли из-за взрывов

Реконструкция второго участка дороги началась этим летом.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В четверг и пятницу на Териберку путь закрыт для всех видов транспорта. Здесь продолжается реконструкция дороги на село и идут взрывные работы. Поэтому в целях безопасности северян на участок не пускают.
- С 8 утра 25 августа до 8 утра 26 августа включительно на автоподъезде к Териберке10-20 километры будет закрыто движение для всех видов транспорта. Прекращение движения осуществляется в течение определенных периодов времени (технологический перерыв не более одного часа), но не более чем на восемь часов в сутки, - сообщили в Мурманскавтодоре.
Реконструкция второго участка дороги началась этим летом.
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