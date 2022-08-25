Машины просто проезжали мимо. У гимназии в Мурманске разгуливал мужчина с кувалдой

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УМВД по Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 24 августа сотрудник "Комсомольской правды"-Мурманск" заметил у гимназии №5 в Мурманске мужчину, который вел себя неадекватно. Он ходил с кувалдой сначала по тротуару, а потом вышел на проезжую часть.

- Я позвонил в полицию и до прибытия наряда остался на месте. Все это время я наблюдал за мужчиной, чтобы он не причинил кому-то вред. Когда я проходил мимо него по тротуару, то мужчина опустил кувалду и пропустил меня. Так же он поступал и с другими пешеходами. Но на дороге вел себя опасно, мог спровоцировать аварию. Хотя машины просто проезжали мимо, - рассказал наш коллега. - Примерно через полчаса после моего звонка приехали полицейские, на тот момент я потерял мужчину из вида. Но подробно рассказал, что происходило.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УМВД по Мурманской области.

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