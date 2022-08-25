Заключившие контракт на участие в СВО жители Мурманской области смогут получить 300 тысяч рублей

Размер единовременной выплаты увеличили в три раза. Фото: Александр КОЦ

По итогам поездки в ДНР в правительстве Мурманской области приняли решение увеличить размер единовременной выплаты для участников СВО в три раза - со 100 до 300 тысяч рублей.

- Получить данную выплату смогут граждане, состоявшие на воинском учете в военных комиссариатах Мурманской области, пребывавшие в запасе и заключившие после 1 июня этого года краткосрочный контракт о прохождении военной службы, направленные в зону проведения операции, в том числе в составе воинских подразделений, сформированных и дислоцирующихся на территории Мурманской области, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: губернатор Андрей Чибис посетил бойцов на передовой.

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