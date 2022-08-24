За сутки 62 жителя Мурманской области заразились коронавирусом

Смертей от новой коронавирусной инфекции за сутки в Заполярье не зафиксировали. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб по ситуации с коронавирусом обнародовал данные об уровне заболеваемости по состоянию на 24 августа. За последние сутки 62 жителя Мурманской области узнали о положительном результате теста на COVID-19. Всего в России заразился 40 231 человек.

При этом смертей от новой коронавирусной инфекции за сутки в Заполярье не зафиксировали.

Напомним: в Мурманскую область стали завозить вакцину от гриппа.

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