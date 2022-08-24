В Мурманске на проспекте Героев-североморцев сбили пешехода

Пешехода госпитализировали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 23 августа в Мурманске произошла аварий на проспекте Героев-североморцев.

- В 10 утра в районе дома №49 водитель Lada, двигаясь по улице Невского, при повороте налево на регулируемом перекрестке допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, - сообщил "КП"-Мурманск" официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Пешехода госпитализировали.

Напомним: днем 23 августа на проспекте Ленина в Мурманске в районе загса перестали работать светофоры. Это привело к ДТП.

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