В Мурманске на проспекте Героев-североморцев сбили пешехода

Пешехода госпитализировали.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Утром 23 августа в Мурманске произошла аварий на проспекте Героев-североморцев.
- В 10 утра в районе дома №49 водитель Lada, двигаясь по улице Невского, при повороте налево на регулируемом перекрестке допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, - сообщил "КП"-Мурманск" официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.
Пешехода госпитализировали.
Напомним: днем 23 августа на проспекте Ленина в Мурманске в районе загса перестали работать светофоры. Это привело к ДТП.
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