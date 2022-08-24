Крейсер "Петр Великий" отстрелялся ракетой "Гранит" в Баренцевом море

Цель удалось поразить на дальности 200 километров. Фото: пресс-служба Северного флота

Флагман Северного флота крейсер "Петр Великий" успешно провел стрельбы крылатой ракетой "Гранит" в Баренцевом море. Отработка поражения крупного надводного корабля прошла в рамках учений рядом с Новой Землей.

Цель удалось поразить на дальности 200 километров.

- Район Баренцева моря, где выполнялась ракетная стрельба, был заблаговременно закрыт для гражданского мореплавания и полетов авиации. По данным объективного контроля цель была успешно поражена, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним: фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" первым получит комплексы "Циркон". Поставка гиперзвуковых крылатых ракет начнется в ближайшее время.

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