Крейсер "Петр Великий" отстрелялся ракетой "Гранит" в Баренцевом море

Цель удалось поразить на дальности 200 километров. Фото: пресс-служба Северного флота
Флагман Северного флота крейсер "Петр Великий" успешно провел стрельбы крылатой ракетой "Гранит" в Баренцевом море. Отработка поражения крупного надводного корабля прошла в рамках учений рядом с Новой Землей.
Цель удалось поразить на дальности 200 километров.
- Район Баренцева моря, где выполнялась ракетная стрельба, был заблаговременно закрыт для гражданского мореплавания и полетов авиации. По данным объективного контроля цель была успешно поражена, - сообщили в пресс-службе Северного флота.
Напомним: фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" первым получит комплексы "Циркон". Поставка гиперзвуковых крылатых ракет начнется в ближайшее время.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru