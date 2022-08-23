Из-за усиления ветра изменили расписание теплохода "Клавдия Еланская"

Рыбакам не рекомендуют выходить в море, также непогода изменила график движения теплохода "Клавдия Еланская". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области усилился ветер, в порывах он будет достигать 20 м/с. Рыбакам не рекомендуют выходить в море, также непогода изменила график движения теплохода "Клавдия Еланская".

- В связи с неблагоприятными метеоусловиями в расписание пассажирского судна внесены следующие изменения: выход из Мурманска 24 августа в 18.00, приход в Островной 25 августа в 9.00, выход из Островного 25 августа в 18.00, приход в Мурманск 26 августа в 11.00, - сообщила глава ЗАТО Островной Ольга Огинова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru