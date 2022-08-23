"Нищий романтик". Поступок мурманчанина возмутил земляков

С чужими цветами мужчина быстро убежал к остановке. "Нищий романтик", - скептично оценили его проступок северяне. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Житель Мурманска под камерами совершил некрасивый поступок. Мужчина украл цветы у одного из заведений в городе вместе с ведром.

- Весь наш коллектив, который бережно оформлял и ухаживал за клумбой, надеется, что спутница, получившая ведро цветов, была счастлива. Сожалеем, что вся клумба оказалась не по силам вашему рыцарю. Просим вернуть хотя бы ведро, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+) анонимный автор.

С чужими цветами мужчина быстро убежал к остановке. "Нищий романтик", - скептично оценили его проступок северяне.

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