43% жителей Мурманской области получают зарплату выше средней по стране

На последнем месте рейтинга находится Ивановская область, где только 9,7% местных жителей зарабатывают больше среднего по стране. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В каких регионах России больше всего жителей получает зарплату выше средней по стране, выяснили эксперты РИА Новости. Из 85 позиций Мурманская область оказалась на 10-й.

В Заполярье 43,3% северян получают зарплаты выше средней, а 15% - в два раза выше средней.

- Средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен. На первой строчке — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там выше средней зарплаты получают более 70% работников. Следом идут Чукотский, Ненецкий, Ханты-Мансийский округа. В десятку лидеров ожидаемо вошли Москва и Санкт-Петербург, - сообщают авторы исследования.

На последнем месте рейтинга находится Ивановская область, где только 9,7% местных жителей зарабатывают больше среднего по стране.

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