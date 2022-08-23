В Мурманске на участке с неработающими светофорами сбили двух пешеходов

Информация о поле и возрасте пострадавших уточняется. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 23 августа на проспекте Ленина в Мурманске в районе загса перестали работать светофоры. Это привело к ДТП.

- По предварительной информации, в 14.00 водитель Nissan допустил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть дороги на перекрестке проспекта Ленина и улицы Марата. Обоих пешеходов доставили в медучреждение для оказания медпомощи. На месте работает экипаж ДПС, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Информация о поле и возрасте пострадавших уточняется. По словам очевидцев, водители на данном участке не останавливаются, чтобы пропустить пешеходов.

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