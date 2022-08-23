У загса в Мурманске случился транспортный коллапс из-за неработающих светофоров

По словам очевидцев, из-за этого случился транспортный коллапс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 23 августа на проспекте Ленина в Мурманске в районе загса и делового центра "Жемчужина" перестали работать светофоры.

По словам очевидцев, из-за этого случился транспортный коллапс.

- Сбили человека, осторожнее водители и пешеходы! - сообщила в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+) Виктория Тигрова.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.

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