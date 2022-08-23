Житель Мурманска ударил соседа по комнате ножом в живот

Мужчина выпивал вместе с 48-летним соседом по комнате. Фото: Антон ЗАБИРОВ

51-летнему жителю Мурманска грозит до 10 лет лишения свободы за то, что он с ножом напал на человека. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области, в отношении северянина возбудили уголовное дело по 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжелого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Мужчина выпивал вместе с 48-летним соседом по комнате. Они поссорились, и обвиняемый схватил нож.

- Чтобы доказать правоту, злоумышленник ударил им в живот потерпевшего. Испугавшись за жизнь и здоровье соседа, нападавший сам вызвал скорую медицинскую помощь, - сообщили в УМВД региона.

В случившемся северянин раскаялся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru