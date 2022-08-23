Что такое компас в мобильном телефоне? Как спасатели помогают потерявшимся в лесу северянам

На днях жительница Мурманской области вместе с подругой заблудилась в лесу во время сбора грибов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На днях жительница Мурманской области вместе с подругой заблудилась в лесу во время сбора грибов. Их спасли телефон и экстренные службы: сотрудники МЧС прислали на телефон девушки СМС с компасом, а полицейские включили сирену, чтобы северянки шли на звук.

После этого в редакцию "КП"-Мурманск" стали поступать вопросы от северян, которые хотели знать, что такое компас в СМС. Ответ подсказали в МЧС.

- Есть специальное приложение , которое мы используем. Его придумали в Санкт-Петербурге. Через него мы посылаем потерявшемуся на телефон бесплатную ссылку, по которой он переходит, а мы видим его в течение суток онлайн на карте. Далее мы связываемся с человеком, просим его оставаться на месте и сообщаем примерное время нашего приезда. Также потерявшийся может самостоятельно благодаря своему смартфону найти координаты места, где находится. Для этого необходимо зайти в приложение «Компас» в Google-картах, - рассказал спасатель первого класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Евгений Галушин.

Напомним: жителям Заполярья рассказали, как вести себя при встрече с медведем.

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