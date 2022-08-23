"Она выглядела как созданная из неоновых огней". Жителей Мурманска удивила сила и красота небесного явления

Радугу было видно во всех округах столицы Заполярья. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вечером 22 августа тех жителей Мурманска, кто оказался на улице в нужный час, ждал подарок от природы. Около восьми вечера в городе прошел небольшой дождь, а потом небо украсила двойная радуга.

- Она была невероятно большой и яркой, никогда не видела такой силы красок. Мне даже казалось, что она ненастоящая, словно сделанная из неоновых огней, - поделилась впечатлениями с "КП"-Мурманск" мурманчанка Надежда Павлова.

Радугу было видно во всех округах столицы Заполярья. Красоты ей добавили желтые оттенки неба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru