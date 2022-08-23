Республика Беларусь планирует построить в Мурманской области порт

В Мурманской области может появиться новый порт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области может появиться новый порт. Планы на его строительство озвучили в Республике Беларусь, делегация которой прибыла в Заполярье для обсуждения проекта.

- Минск рассматривает Мурманск как альтернативу портам Прибалтики. Напомним, что Литва заблокировала экспортную логистику белорусских удобрений, фактически ограбив соседей, отобрав у них 30% пакет акций порта Клайпеда. Минск ищет новые транспортные пути на мировые рынки и рассматривает вариант строительства собственных мощностей по перевалке грузов в Мурманской области, - сообщает Telegram-канал "Мурманск инсайд".

Напомним: в июне бизнес-миссия из Заполярья ездила в Республику, и во время общения удалось договориться о сотрудничестве. А год назад губернатор Андрей Чибис сообщил, что Мурманская область готова стать транзитным регионом для белорусских удобрений и предложить выгодные условия.

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