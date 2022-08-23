Андрей Чибис о погибших во время спецоперации северянах: Мы должны знать их имена

Младший сержант Александр Садовский и старший прапорщик Алексей Деменьшин.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще трех северян во время спецоперации на Украине. Из боя не вернулись ефрейтор Алексей Байсов, младший сержант Александр Садовский, старший прапорщик Алексей Деменьшин.
- Это герои Севера, которые вступили на путь борьбы с неонацизмом и боролись со злом ценой собственной жизни. Мы должны знать их имена. Мы должны помнить их подвиг. Соболезную родным и близким бойцов. Светлая память, - написал Андрей Чибис на своей странице в "ВКонтакте".
Ефрейтор Алексей Байсов.
Напомним: глава региона посетил участников спецоперации во время своей поездки в ДНР.
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