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Политика23 августа 2022 5:52

Андрей Чибис о погибших во время спецоперации северянах: Мы должны знать их имена

Трое военнослужащих из Мурманской области погибли во время спецоперации на Украине
Ника СВЕТЛОВА
Младший сержант Александр Садовский и старший прапорщик Алексей Деменьшин.

Младший сержант Александр Садовский и старший прапорщик Алексей Деменьшин.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще трех северян во время спецоперации на Украине. Из боя не вернулись ефрейтор Алексей Байсов, младший сержант Александр Садовский, старший прапорщик Алексей Деменьшин.

- Это герои Севера, которые вступили на путь борьбы с неонацизмом и боролись со злом ценой собственной жизни. Мы должны знать их имена. Мы должны помнить их подвиг. Соболезную родным и близким бойцов. Светлая память, - написал Андрей Чибис на своей странице в "ВКонтакте".

Ефрейтор Алексей Байсов.

Ефрейтор Алексей Байсов.

Напомним: глава региона посетил участников спецоперации во время своей поездки в ДНР.

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