27-летний житель Мурманска получил 8 лет колонии за оборот наркотиков

За это мурманчанина проговорили к восьми годам колонии строгого режима. Фото: Алексей ФОКИН

27-летний мурманчанин услышал приговор суда. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, его обвиняли по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием сети Интернет) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

- В январе 2022 года подсудимый через Интернет-магазин незаконно приобрел, изъяв из тайника, наркотическое средство весом более 18 г. Расфасовав его для последующего сбыта, мужчина хранил его по месту проживания и при себе. Часть наркотических средств массой более 0,7 обвиняемый сбыл через тайник и используя Интернет, - уточнили в прокуратуре.

За это мурманчанина проговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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