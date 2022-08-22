Гибель уроженки Мурманской области может стоить Алеку Болдуину карьеры

Расследование уголовного дела по убийству Хатчинс продолжается. Фото: REUTERS

21 октября 2021 году на съемках вестерна "Ржавчина" на ранчо в Нью-Мексико произошел несчастный случай. Голливудский актер Алек Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета, убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. Болдуин играл главную роль в фильме, а также был его продюсером.

Детство Хатчинс прошло в Мурманской области, известно, что ее отец был военным. Актер принес извинение родные погибшей, но те намерены добиться, чтобы виновника в гибели Галины наказали по всей строгости.

Случившееся может стать причиной завершения карьеры 64-летнего Болдуина. Он сообщил, что с момента трагедии на съемочной площадке "Ржавчины" его исключили из пяти проектов.

- Буквально вчера меня уволили еще с одной работы. Все уже было готово, я должен был начать сниматься, осталось только сесть в самолет. Несколько месяцев я общался с этими ребятами, и вот вчера они говорят, что не хотят видеть меня в своем фильме из-за того, что случилось, - рассказал актер в интервью CNN.

Расследование уголовного дела по убийству Хатчинс продолжается.

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