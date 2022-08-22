У дороги на аэропорт "Мурманск" бегает медведь

Жители Мурманской области продолжают замечать медведей вблизи населенных пунктов и дорог. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области продолжают замечать медведей вблизи населенных пунктов и дорог. В разгар грибного сезона северян просят быть особенно осторожными, чтобы не встретить хищника в его естественной среде обитания.

- У перекрестка аэропорт-Р21-Мурмаши, медведь перебегал дорогу. Будьте аккуратны и внимательны. Примерное время - 20,50, - написал в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+) пользователь с ником Игорь Андреевич.

Напомним: этим летом особенно часто медведей видят рядом с Териберкой.

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