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Общество22 августа 2022 8:06

Индивидуального предпринимателя из Мурманска оштрафовали на 40 тысяч рублей за незаконную перепланировку

Работы были проведены без согласования
Ника СВЕТЛОВА
Бизнесмен штраф посчитал незаконным, поэтому решил обжаловать решение суда, однако безуспешно.

Бизнесмен штраф посчитал незаконным, поэтому решил обжаловать решение суда, однако безуспешно.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд постановил выплатить индивидуальному предпринимателю из Мурманска штраф в 40 тысяч рублей за незаконную перепланировку. Бизнесмен провел работы по изменению цокольного этажа в многоквартирном доме на улице Свердлова, создав там гостиницу. Однако разрешительных документов у него на это не было.

- Вынося такое решение, надзорный орган отметил, что перепланировка была проведена без разрешения муниципалитета, - рассказала заместитель министра Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Ирина Денисова.

Бизнесмен штраф посчитал незаконным, поэтому решил обжаловать решение суда, однако безуспешно.

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