Индивидуального предпринимателя из Мурманска оштрафовали на 40 тысяч рублей за незаконную перепланировку

Бизнесмен штраф посчитал незаконным, поэтому решил обжаловать решение суда, однако безуспешно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд постановил выплатить индивидуальному предпринимателю из Мурманска штраф в 40 тысяч рублей за незаконную перепланировку. Бизнесмен провел работы по изменению цокольного этажа в многоквартирном доме на улице Свердлова, создав там гостиницу. Однако разрешительных документов у него на это не было.

- Вынося такое решение, надзорный орган отметил, что перепланировка была проведена без разрешения муниципалитета, - рассказала заместитель министра Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Ирина Денисова.

Бизнесмен штраф посчитал незаконным, поэтому решил обжаловать решение суда, однако безуспешно.

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