В Мурманский областной художественный музей с нарушением устроили сотрудника

В музей устроился на работу бывший сотрудник министерства имущественных отношений Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В адрес директора Мурманского областного художественного музея внесли представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В музей устроился на работу бывший сотрудник министерства имущественных отношений Мурманской области.

- При этом в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции и трудового законодательства учреждение культуры о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, представителю нанимателя (работодателю) государственного служащего по последнему месту его службы в установленный законом срок не сообщено, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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