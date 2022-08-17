На дороге Кола-Лотта водитель самосвала ушел в кювет из-за неудачного обгона

17 августа на втором километре дороги Кола-Лотта произошло ДТП с участием одной машины. Фото: vk.com/szrpso

17 августа на втором километре дороги Кола-Лотта произошло ДТП с участием одной машины.

- Водитель самосвала при обгоне не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП обошлось без пострадавших, - сообщили в Мурманском АКАСЦ - филиале СЗРПСО МЧС России.

Фото: vk.com/szrpso

Напомним: в ДТП на дороге Кандалакша-Алакуртти погиб уставший водитель.

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