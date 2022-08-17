В Апатитах и Кировске пройдут "Чистые игры"

До мест уборки северян отвезут бесплатные автобусы. Фото: vk.com/cleanup51

26 августа сразу в двух городах Мурманской области - Апатитах и Кировске - пройдут "Чистые игры". Старт будет дан в 17.00.

- Это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора, победители которых получают ценные призы, - сообщили организаторы. - Для участия необходимо собрать команду от 2 до 4 человек и пройти предварительную регистрацию.

Регистрация для игры в Апатитах доступна по данной ссылке, в Кировске - по этой.

До мест уборки северян отвезут бесплатные автобусы.

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