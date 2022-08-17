В Архангельске у ТРЦ в подростков распылили перцовый баллончик

Полиция задержала молодых людей, которые распылили газ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

15 августа около пяти вечера у ТРЦ "Титан Арена" в Архангельске произошел конфликт между двумя компаниями. Одни молодые люди так распалились, что достали перцовый баллончик и распылили его в сторону "врагов". В итоге пострадали два школьника, которым понадобилась помощь врачей из-за ожогов слизистых.

Полиция задержала молодых людей, которые распылили газ.

- Это местные жители 1992 и 1996 годов рождения, ранее они неоднократно привлекались к административной ответственности, - сообщили в УМВД Архангельской области. - По данному факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности. Сотрудниками полиции усилен контроль за соблюдением общественного порядка на территории, прилегающей к данному торговому центру.

Напомним: владельца АЗС в Архангельске, где в январе произошел взрыв, приговорили к штрафу.

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