Красивой осени не будет. Ученые рассказали, что в Мурманской области массово болеют деревья

Деревья в Мурманской области сейчас болеют. Фото: Nord-News

В последние дни все нагляднее видно, что красивой золотой осени, которую так ждут северяне, не будет. Уже сейчас на многих березах заметны ржавые листья, а на рябинах вместо алых гроздей - черные засохшие ягоды. Причину такого явления объяснили ученые.

Деревья в Мурманской области сейчас болеют. Рябина заражена антракнозом и молиниозом, которые провоцируют сумчатые грибы Ascomycota, а также ржавчинным грибом. Увы, это явление появилась не так уж недавно и на поправку "пациенты" пока не идут.

- Начало повреждения ягод рябины в Мурманске зафиксировано примерно в 2017-2018 годы. В Апатитах с 2006-2007 годов и далее это явление наблюдается ежегодно. Возбудитель ржавчины листьев рябины способен развиваться только при наличии двух разных растений-хозяев, которыми для него служат виды рябины и можжевельника. Он повреждает листья рябины, на которых появляются пятна разного характера. При сильном развитии болезни пятна могут покрыть большую часть листовой пластинки, отчего листья деформируются. Начальная эцидиальная стадия развивается на листьях рябины, следующие стадии - на можжевельнике, следующей весной гриб поражает снова листья рябины, - рассказала Nord-News кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией наземных экосистем Института проблем промышленной экологией Севера Кольского научного центра РАН Людмила Исаева.

На березах тоже заметили "ржавчину". Из-за нее в 2016 году деревья стояли без листьев уже в начале осени.

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