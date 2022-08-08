Золотая осень в Мурманской области оказалась под угрозой

В Мурманске и пригороде на деревьях заметили опасную для них болезнь, из-за которой золотая осень находится под угрозой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прошлой неделе специалисты заповедника "Пасвик" предупредили о начале в Мурманской области фенологической осени. Ее признаками стали желтые листья на березах.

Но не всегда они окрашиваются в такой цвет из-за дыхания холода. В Мурманске и пригороде на деревьях заметили опасную для них болезнь, из-за которой золотая осень находится под угрозой.

- С конца июля многие березы начали локально "ржаветь". Ржавчинный грибок вновь атаковал наши березы. Он может стать причиной раннего облысения, по дороге на аэропорт, например, очень многие деревья уже рыжие. Несколько лет назад грибок атаковал березы особенно мощно, к концу августа местами лес был лысым, золотой осени не получилось, - пишет паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Такая печальная картина уже была в Мурманской области в 2016 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru