В Полярном случился пожар в доме на улице Гаджиева

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 15 августа в доме № 4 на улице Гаджиева в Полярном случился пожар. Сообщение о нем поступило в 23.14.

- К моменту прибытия пожарных был виден дым из окна квартиры на первом этаже. Огонь повредил бытовую технику, закопчены стены и потолок по всей площади комнаты. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, - сообщили в специальном управлении федеральной противопожарной службы №48 МЧС России.

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

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