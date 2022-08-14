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Политика14 августа 2022 8:44

Андрей Чибис про погибших на Украине военнослужащих из Заполярья: "Они отправились бороться с неонацизмом, убивающим людей Донбасса"

Во время спецоперации на Украине погибли сержант и рядовой из Мурманской области
Есения ДОБРОНРАВОВА
Два военнослужащих из Мурманской области погибли во время исполнения долга на спецоперации.

Два военнослужащих из Мурманской области погибли во время исполнения долга на спецоперации.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще двух военнослужащих из Заполярья, участвовавших в спецоперации. Родные простились с сержантом Евгением Бердниковым и рядовым Денисом Мельниковым.

- Они следовали своему воинскому долгу - защищать мирных граждан. Они отправились бороться с неонацизмом у границ нашей страны, с неонацизмом, убивающим людей Донбасса. Евгений и Денис честно выполняли свой долг, мужественно защищали интересы нашей Родины, героически сражались. Соболезную родным и близким. Светлая память героям, - написал Андрей Чибис на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним: в августе делегация из Мурманской области во главе с губернатором посетила ДНР. Северяне встретились с военнослужащими на передовой.

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