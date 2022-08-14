Андрей Чибис про погибших на Украине военнослужащих из Заполярья: "Они отправились бороться с неонацизмом, убивающим людей Донбасса"

Два военнослужащих из Мурманской области погибли во время исполнения долга на спецоперации.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще двух военнослужащих из Заполярья, участвовавших в спецоперации. Родные простились с сержантом Евгением Бердниковым и рядовым Денисом Мельниковым.

- Они следовали своему воинскому долгу - защищать мирных граждан. Они отправились бороться с неонацизмом у границ нашей страны, с неонацизмом, убивающим людей Донбасса. Евгений и Денис честно выполняли свой долг, мужественно защищали интересы нашей Родины, героически сражались. Соболезную родным и близким. Светлая память героям, - написал Андрей Чибис на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним: в августе делегация из Мурманской области во главе с губернатором посетила ДНР. Северяне встретились с военнослужащими на передовой.

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