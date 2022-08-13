В Мурманской области березы стали бордово-пурпурными

Единственная в Мурманской области береза с красными листьями растет в Апатитах.

В Мурманской области все больше чувствуется дыхание осени. Некоторые деревья уже примерили на себя наряд другого времени года. Например, краснолистные березы.

- Распустившиеся весной молодые листья имеют нежно-зеленый цвет с красной каймой, но уже с лета меняют окраску на бордово-пурпурную. Растение не размножается естественным путем, а только клонированием в лаборатории. Полюбоваться единственной в Мурманской области краснолистной березой можно в дендрарии Апатитов, - сообщили в Полярно-альпийском ботаническом саде-институте.

Напомним: золотая осень в Заполярье под угрозой из-за грибка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru