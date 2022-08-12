Билась в окно и пыталась выбраться. История из Кировска потрясла северян

Соседи владельцев забеспокоились, когда поняли, что собак давно не видно на прогулке. Фото: Яна Степанькова-Виноградская

Зооволонтеры из Кировска пытаются разобраться в истории с истощенными собаками, которых заметили на улице Дзержинского. Оба пса живут с хозяевами, но условиях их содержания вызывают вопросы. Соседи владельцев забеспокоились, когда поняли, что собак давно не видно на прогулке.

- Стали искать, как связаться с их хозяином. Когда вызвонили его, он спокойно пришел, открыл дверь, а что там творилось - словами невозможно передать. Все было загажено, один пёс бегал, а вот вторую собаку было не видно. Позже увидели ее тело на подоконнике, она хотела выбраться, билась в окно (видно следы), просила помощи, но, видимо, не так громко, ведь ни воя, ни лая из квартиры не доносилось за все это время, - пишут волонтеры в группе "Помощь бездомным животным "Хибинский Бродяга" (16+).

Выяснилось, что животные жили в квартире одни, на месяц их оставили без еды и воды.

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