В Мурманске хотят провести эксперимент по мытью наружных стен домов

В Мурманске могут провести эксперимент по мытью наружных стен многоквартирных домов.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманске могут провести эксперимент по мытью наружных стен многоквартирных домов. Об этом на традиционной пресс-конференции ко Дню строителя рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.
- Подобная практика применяется в других городах, например, в Санкт-Петербурге, - уточнили Ирина Вабищевич.
Стены многих зданий в столице Заполярья утратили свой первоначальный цвет из-за разных загрязнений, например, из-за работы теплоснабжающих организаций и порта. Одними из первых под эксперимент могут попасть многоквартирные дома на улице Саши Ковалева.
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