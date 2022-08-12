В Мурманске хотят провести эксперимент по мытью наружных стен домов

В Мурманске могут провести эксперимент по мытью наружных стен многоквартирных домов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске могут провести эксперимент по мытью наружных стен многоквартирных домов. Об этом на традиционной пресс-конференции ко Дню строителя рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

- Подобная практика применяется в других городах, например, в Санкт-Петербурге, - уточнили Ирина Вабищевич.

Стены многих зданий в столице Заполярья утратили свой первоначальный цвет из-за разных загрязнений, например, из-за работы теплоснабжающих организаций и порта. Одними из первых под эксперимент могут попасть многоквартирные дома на улице Саши Ковалева.

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