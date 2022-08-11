Актриса из Мурманска сыграла в одном фильме с "папиной дочкой" Елизаветой Арзамасовой

"Легенды "Орленка" уже идет в кино, к слову, и в кинотеатрах Мурманска - "Мираж синема" и "Кронверк Синема". Фото: Кадр из фильма

Юную актрису из Мурманска можно будет увидеть на большом экране. Выпускница Детской театральной школы Алена Долголенко сыграла одну из ролей в фильме Ольги Беляевой "Легенды "Орленка" вместе с Елизаветой Арзамасовой, известной по сериалу "Папины дочки".

- По сюжету, Алена в этой приключенческой семейной ленте о первой любви, дружбе и волшебстве играет роль старшеклассницы Даши, приехавшей на летний отдых во Всероссийский детский центр "Орленок". Там она с небольшой группой детей неожиданно оказывается в центре древнего противостояния сил зла и добра. Пробудив одного из семи каменных старцев, ребята становятся частью одной из древних легенд, которую на протяжении многих лет рассказывают в лагере. Им предстоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну и не дать владычице хауса победить. Для этого им нужно побороть свои страхи, научиться ценить дружбу и поверить в невозможное, - сообщили в Детской театральной школе.

"Легенды "Орленка" уже идет в кино, к слову, и в кинотеатрах Мурманска - "Мираж синема" и "Кронверк Синема".

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