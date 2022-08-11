В колледжах и техникумах Мурманска вводят дополнительную стипендию в 10 тысяч рублей

В Мурманской области разработали дополнительную меру поддержки для студентов среднего звена.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области разработали дополнительную меру поддержки для студентов среднего звена.
- Вводим дополнительную региональную стипендию для отличников колледжей и техникумов. По 10 тысяч рублей ежемесячно начнут получать почти 500 наших ребят уже с сентября, - рассказал губернатор Андрей Чибис.
Напомним: размер единовременных выплат за высокие спортивные достижения для региональных спортсменов увеличен в 10-12 раз.
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