В колледжах и техникумах Мурманска вводят дополнительную стипендию в 10 тысяч рублей

В Мурманской области разработали дополнительную меру поддержки для студентов среднего звена. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области разработали дополнительную меру поддержки для студентов среднего звена.

- Вводим дополнительную региональную стипендию для отличников колледжей и техникумов. По 10 тысяч рублей ежемесячно начнут получать почти 500 наших ребят уже с сентября, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Напомним: размер единовременных выплат за высокие спортивные достижения для региональных спортсменов увеличен в 10-12 раз.

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