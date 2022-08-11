Житель Апатитов зарезал друга кухонным ножом

Для убийства северянин использовал кухонный нож. Фото: СКР Следственного комитета по Мурманской области

В Апатитах будут судить 45-летнего местного жителя. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- Утром 29 мая в квартире одного из домов на проспекте Сидоренко между пребывающими в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 27-летним знакомым произошла ссоры на фоне взаимных оскорблений. Обвиняемый вооружился кухонным ножом и нанес потерпевшему не менее пяти ударов клинком ножа в области груди и живота. Смерть последнего наступила на месте совершения преступления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Мужчину задержали сразу, сейчас он находится под стражей, свою вину северянин не отрицает. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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