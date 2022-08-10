В лесах Мурманской области собирают богатый урожай белых грибов

Северян радует, что можно найти много белых грибов. Фото: vk.com/gazeta_pechenga

В этом году грибов в Мурманской области много, даже Андрей Малахов приехал в родные Апатиты и пошел на тихую охоту.

Северян радует, что можно найти много белых грибов.

- Никогда я еще столько белых грибов за один поход не собирал — 77 штук! Хожу традиционными маршрутами, у меня свои места в лесу. А уходя из леса, всегда благодарю его за щедрость! Может, поэтому каждый раз и возвращаюсь с полными корзинками! - рассказал паблику "ПЕЧЕНГА ONLINE" (16+) Владимир Токарев.

Напомним: жители Мурманской области стали зарабатывать на грибах.

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