В Архангельской области начался сезон северного сияния

Северное сияние - явление круглогодичное, но не всегда его удается увидеть из-за облачности, а в некоторых регионах - белых ночей и полярного дня. Фото: Егор Дерягин / vk.com/strawberrykisses

Северное сияние - явление круглогодичное, но не всегда его удается увидеть из-за облачности, а в некоторых регионах - белых ночей и полярного дня.

Но сейчас, чем ближе осень, тем темнее становится по ночам. И на днях жители Архангельска увидели первые после долгого перерыва сполохи.

- Видно было не очень хорошо, небо было темно-синим, а не черным. Но все же разглядели и полюбовались, - рассказала жительница Архангельска Анна Корепова.

Напомним: в июле небо в Мурманской области подарило северянам удивительное шоу.

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