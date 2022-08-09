В Кандалакше рядом с жилыми домами бродит молодой медведь

Завидев людей, косолапый убежал. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманской области в лесах сейчас многолюдно - северяне каждый день собирают ягоды и грибы. И пока люди едут на природу, животные выходят в города. Так, жителей Кандалакши предупреждают о медведе, который выходит к жилым домам.

- Встретили молодого медведя, ехали с перевала. Чуть не доезжая улицы Восточной, - пишет анонимный автор в группе "Кандалакша онлайн" (18+).

Завидев людей, косолапый убежал.

Напомним: в Мурманской области ликвидировали двух медведей, которые выходили к людям.

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