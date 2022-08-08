Вернувшиеся из-за границы жители Мурманской области должны сдавать тест на коронавирус

В России отменили большую часть ковидных ограничений, но часть все еще действует. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России отменили большую часть ковидных ограничений, но часть все еще действует. Так, сохраняется требование о сдаче ПЦР-теста для тех, кто вернулся из-за границы.

При этом оно распространяется не на всех, а только тех, кто возвращается самолетами или водным транспортом. Также тест могут не сдавать те, у кого активен сертификат COVID-19 (после вакцинации или перенесенной болезни).

Как сообщили в оперштабе Мурманской области, ПЦР-тест надо сделать в течение трех дней после возвращения в Россию, перед этим надо заполнить бумажную анкету, которую выдают во время перелета или путешествия водным транспортом, или анкету на "Госуслугах".

В Мурманской области бесплатно ПЦР-тест после возвращения из заграничной поездки не сделать. В лабораториях, которые самостоятельно передают результаты исследования на "Госуслуги", средняя стоимость проверки - 2 тысячи рублей.

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