В Мурманской области потеплеет и станет меньше дождей

Дождей в Заполярье станет меньше.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Выходные в Мурманской области выдались дождливыми из-за циклона из Центральной Европы. Но к понедельнику его сила ослабнет, и погода изменится.
- 8 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днем +13 +18°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.
Напомним: в Заполярье наступила фенологическая осень.
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