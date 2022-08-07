В Мурманской области потеплеет и станет меньше дождей

Дождей в Заполярье станет меньше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выходные в Мурманской области выдались дождливыми из-за циклона из Центральной Европы. Но к понедельнику его сила ослабнет, и погода изменится.

- 8 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днем +13 +18°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: в Заполярье наступила фенологическая осень.

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