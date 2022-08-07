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Происшествия7 августа 2022 8:19

В Апатитах рейсовый автобус попал в ДТП

Авария случилась вечером на улице Сидоренко
Ника СВЕТЛОВА
Во время аварии в салоне автобуса не было пассажиров. Фото: vk.com/passapatity

Во время аварии в салоне автобуса не было пассажиров. Фото: vk.com/passapatity

Вечером 6 августа в Апатитах произошла авария с участием рейсового автобуса, у которого вместо номера маршрута стояла табличка "Обед".

- Напротив дома №1 на улице Сидоренко произошло ДТП с рейсовым автобусом. Пассажиров в транспорте не находилось, водитель не пострадал, - сообщили в Профессиональной аварийно-спасательной службе.

По предварительной версии, водитель был пьян. С места аварии он пытался скрыться.

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