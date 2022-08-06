В Мурманске у маршрутки на ходу отлетели два колеса

Колеса разлетелись по проезжей части. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на подъеме к Семеновскому озеру маршрутка №54 потеряла сразу два колеса - они отлетели во время движения транспорта, покатившись по проезжей части.

- Шиномонтаж на ходу, - пишут в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Происшествие сняли на видео.

Напомним: в Кандалакше пьяная девушка устроила серьезное ДТП с автокраном. Пострадавшей северянке грозит штраф и лишение водительских прав.

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